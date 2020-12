“Hecha por los dioses”: lo que le dijeron a La Segura en un envidiable viaje que le gustaría repetir

La reconocida youtuber caleña La Segura no deja de encantar a sus seguidores y volvió a hacerlo con unas fotografías que se tomó durante un viaje que le gustaría repetir.

“Por más viajes así”, escribió Natalia Segura junto a una serie de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram y en las que aparece disfrutando de un paseo en bote.

La foto se la tomó en el paradisiaco municipio de Los Cabos, ubicado en el estado de Baja California Sur, México, a donde fue en compañía de sus amigos.

“Ya no estoy tan segura de lo que me has prometido... pero, entre tanto caos, mis amigos fueron mi medicina”, aseguró la influenciadora vallecaucana en otra publicación.

Por estas imágenes, en las que aparece en vestido de baño y resaltan su belleza, recibió miles de elogio por parte de muchos de sus fans.

“Hecha por los dioses”, le comentó, por ejemplo, la usuaria @mariajos804.

Tras este envidiable viaje, La Segura regresó a Colombia para celebrar el cumpleaños de su abuela y su mamá. La fiesta tuvo lugar el pasado miércoles 9 de diciembre de 2020.