Hellen recibió trasplante de médula ósea en Cali, tras más de 3 años de espera

Después de más de tres años de espera y 40 transfusiones de sangre, la niña Hellen Alexandra Restrepo, de tres años, fue operada en el Centro Médico Imbanaco y se le realizó el trasplante de médula ósea el pasado viernes 27 de marzo en horas de la mañana.

Unas de las células que se les trasplantaron a Hellen fueron traídas desde Barcelona y otras donadas por su madre, células a las que se les comprobó que tenían un 98% de compatibilidad con la niña.

La directora de la Fundación Portela, María Fernanda Portela, aseguró que la menor salió de la cirugía y se encuentra estable, sin embargo toca esperar que los días la ayuden a recuperarse.

"La niña se encuentra aislada, tiene daño de estómago y vómito en reacción de los medicamentos. Los médicos dicen que estos síntomas hacen parte del tratamiento al que fue sometida, que es normal", afirmó Portela.

Por su parte, Andrea Restrepo, madre de la menor, asegura estar tranquila luego del procedimiento. "En el comienzo me dio duro, nunca imaginé que me tocaría esa situación. He sacado la mayor fuerza del mundo, ella ahora está recibiendo sus quimioterapias", expresó.

Lo que resta es que la recuperación de Hellen sea positiva y que logré afrontar esta nueva etapa de su vida. Por lo pronto, la pequeña se encuentra bajo atención especializada en el centro asistencial donde fue intervenida.