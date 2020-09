Hermana de Juliana Giraldo califica como “golpe bajo” un trino de mindefensa

Jamundí recibió el cuerpo de Juliana Giraldo, la mujer que murió por el disparo de un soldado en la vía entre Miranda y Corinto, norte de Cauca.

En medio del dolor, su hermana y su sobrina reiteraron el llamado para que su muerte no genere más violencia en Colombia.

“Nuestra intención es no generar más odio a raíz de lo que lo que pasó con mi hermana. Ha sido duro, muy duro, pero nosotros como familiares estamos más calmados. Con la mano en el corazón pedimos que, si nos vamos a manifestar, lo hagamos de manera pacífica, sin generar conflicto ni violencia”, señaló Aura Díaz.

Sin embargo, reconoce que el trino del Ministerio de Defensa que decía “gloria al soldado” le causó decepción.

“Hoy que me levanto y veo el trino del mindefensa, a menos de 24 horas de lo que pasó con mi hermana, fue un golpe bajo. No todos son iguales, pero había otro momento para hacerlo; creo que la institución no está en el momento de enaltecer las funciones de las Fuerzas Militares”, agregó.

