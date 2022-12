Hermana de presentadora caleña, en grave estado tras accidente en Turquía

En delicado estado de salud permanece Sofía El Khojuryla, hermana menor de la modelo y presentadora de televisión Carolina Soto. La pequeña fue succionada por la rejilla de una piscina de niños en un exclusivo hotel de la cadena Hilton, donde se hospedaba con su familia en Turquía.

"No podían sacarla porque su pelito estaba completamente atascado a la rejilla, tuvieron que cortárselo con tijera y pues hasta el momento Sofi está en estado de coma, no ha reaccionado. Lo bueno es que ella pasó el edema pulmonar, sus pulmoncitos ya están limpiecitos, ya retiraron toda el agua. Le han revisado la pupilas, no responden, entonces eso no es alentador porque puede significar que tenga un daño cerebral", señaló Beatriz Ramírez, amiga de la presentadora.

Sin embargo, el padre de la menor dijo este martes que su hija ya empezó a realizar algunos movimientos. "Hoy vivimos algo espectacular con Sofi, entró la mamá primero y yo luego, empezó a moverse impresionante. Entramos con la doctora aterrada y empezó a moverse, a mover su pierna derecha a querer levantar su brazo izquierdo y a mover sus ojos, estamos muy esperanzados que Sofi va a salir adelante", afirmó.

Diversos mensajes de aliento ha recibido Carolina Soto en redes sociales, quien a la vez ha solicitado a sus seguidores unirse en cadena de oración para la pronta recuperación de su hermanita. La presentadora viajará en la noche de este martes a Turquía a reunirse con su familia.

AYUDENME A SEGUIR ORANDO! Sofi esta recibiendo las oraciones de todos! Lo se y lo creo! Tengo la certeza de su recuperación!!! No me rindo!!! GRACIAS A TODOS POR SUS ORACIONES SIGAMOS UNIDOS POR MI PRINCESA! Dios quiere q nos unamos en nombre de ella! Gracias JAMES @jamesrodriguez10 Mi princesa ya te escucho y se q esta FELIZZZZ!!! gracias pili @marjajua y Dani @daniela_ospina5 GRACIAS COLOMBIA! SEGUIMOS EN ESTA BATALLA! #miFElamasssssgrande #Diosmipoder Un vídeo publicado por caritosoto1 (@caritosoto1) el21 de Jul de 2015 a la(s) 11:16 PDT