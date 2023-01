Hijo de reconocido cantante de música popular sufrió grave accidente cuando salía de un concierto

Pese a la fuerte colisión, se pudo establecer que el artista se encuentra fuera de peligro. Tres personas más que iban a bordo del vehículo resultaron ilesas.

Se trata de Junior Posada, hijo del reconocido cantante de música popular Luis Alberto Posada, quien sufrió un aparatoso accidente en una carretera del occidente del Cauca, cuando retornaba de una presentación.

Según informó su padre, a pesar de la gravedad del incidente, el artista no sufrió heridas de consideración y, por fortuna, se encuentra fuera de peligro.

“Afortunadamente no fue grave, fue una fractura. El carro quedó muy acabado. Para la magnitud del accidente, no fue mayor cosa. Gracias al universo, no pasó absolutamente nada”, explicó Luis Alberto Posada, a través de su cuenta de Instagram.

Asimismo, el cantante agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de sus seguidores quienes expresaron su preocupación y acompañamieto ante lo ocurrido.