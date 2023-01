Hijo de recordado exfutbolista salió a cumplir trabajo como conductor y ahora está desaparecido

La familia de Juan José Caicedo lleva varios días sin saber del paradero del joven de 27 años, hijo de un exjugador del América de Cali.

Una verdadera angustia es la que vive por estos días la familia de Juan José Caicedo, hijo del exfutbolista del América de Cali Juan Caicedo y quien desapareció desde el pasado sábado 19 de octubre de 2019, tras salir a cumplir con su trabajo como conductor particular.

Juan José comenzó su labor con una carrera a Jamundí, municipio del sur de la capital del Valle del Cauca, y, luego de varias horas de trabajo, sus familiares perdieron contacto con él. Al día siguiente, instauraron la denuncia en Fiscalía y su carro apareció en Mulaló, zona rural de Yumbo.

“Desde el domingo que nos dimos cuenta de la pérdida de mi hijo, nos dedicamos por completo a llegar hasta Mulaló, toda la zona de Yumbo, Acopi, Menga, Sameco, con familia, amigos, y hemos entrado por todos los lugares que hemos podido y no hemos dado con ningún rastro”, dijo Yolanda Pareja, mamá de Juan José.

La búsqueda del joven se ha concentrado en esta zona, pues la familia ha recibido reportes de la ciudadanía en los que señalan haberlos visto deambulando por el sector.

“Se puso la denuncia y no se han pronunciado, no nos han dicho nada, no hay ninguna pista y solo queremos que nos ayuden, y que las autoridades competentes se pongan al día en lo que está pasando, porque solos realmente no podemos”, anotó la desesperada madre.

Y mientras sigue la dramática búsqueda, se espera que las autoridades hagan lo necesario para encontrar al hijo de Juan Caicedo, el exvolante que hizo parte del equipo que el 19 de diciembre de 1979 ganó el primer título del América de Cali, además de ser campeón con el mismo en 1982, 1983 y 1984.