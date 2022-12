Hincha del América asesinado con arma blanca en Cali era miembro del Barón Rojo Sur

El joven aficionado, de 23 años, murió en plena calle sin alcanzar a recibir atención médica. Fue atacado, al parecer, por seguidores de Deportivo Cali.

La víctima fue identificada como Andrés Felipe Enríquez Muñoz y era integrante de la barra brava del América de Cali llamada Barón Rojo Sur.

"Uno hinchas del Cali estaban reunidos, lo atacaron y le propinaron las lesiones que le quitaron la vida", dijo una familiar del joven asesinado.

La Policía aseguró “20 minutos después de realizada la última llamada, llega la ambulancia con el equipo de paramédicos, pero lamentablemente el joven ya se encontraba si signos vitales producto de las heridas”.

Además de este trágico hecho, el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, informó que en la ciudad se presentaron 57 riñas y 70 personas fueron conducidas a diferentes estaciones.

Entretanto, caravanas en moto realizadas por hinchas del Deportivo Cali que celebraron el paso a la final de la Liga generaron problemas de movilidad en algunas vías de la capital del Valle del Cauca.

En Buga, centro del Valle del Cauca, un hincha americano fue arrollado por un vehículo. El conductor del automotor trató de escapar para no quedar en medio de una riña, pero aceleró y se presentó el accidente.

Al parecer, otro aficionado rojo intentó agredir, con un arma blanca, a hinchas caleños que pasaron en moto por el lugar.