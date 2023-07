Hincha del América protagonizó blooper del año: le preguntaron si su equipo remontaba y dijo que no

En la previa de la final de la liga femenina, que se disputará entre América de Cali y Santa Fe, una aficionada se llevó todas las miradas de los televidentes de Noticias Caracol, pues protagonizó el que quizás sea el blooper del año.

Clara Rocío Bonilla, periodista de Caracol Sports, estaba preguntando si el América de Cali, que va por debajo 2-0 en el marcador, podría remontar la serie y quedarse con el título.

Las risas se apoderaron de la comunicadora cuando escuchó la respuesta de una aficionada escarlata, que casualmente también se llama Clara. La hincha, sin dudarlo, dijo que su equipo no iba a remontar el partido.

“No, no, no, no. Yo soy americana. No quiero ir a penales. Vamos a jugar en paz, vamos a ganar”, aseguró la mujer, para aclarar su respuesta inicial que entregó en un momento de aparente confusión.

El equipo campeón de la liga del fútbol femenino colombiano se define a partir de las ocho de la noche de este viernes, 30 de junio de 2023, en el estadio olímpico Pascual Guerrero de Cali. El primer partido lo ganó Santa Fe en Bogotá por un marcador de 2-0.