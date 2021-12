Hincha denuncia que la golpearon durante partido América de Cali - Tolima por unos puestos

En redes sociales, una mujer identificada como Inés denunció que sufrió una grave agresión en el estadio Pascual Guerrero durante el partido entre América de Cali y Deportes Tolima , que fue suspendido por lluvia la noche del domingo.

La joven publicó una foto de su rostro y manifestó: “Hoy me paso algo horrible en el estadio y nadie hizo nada”.

Hoy me paso algo horrible en el estadio y nadie hizo nada @americadecali pic.twitter.com/Tn9kTRpZv4 — Inés (@ines92table) December 13, 2021

Al parecer, se habría desatado una discusión por unos puestos.

“Estas tres personas le pegaron a mi amiga, lesiones personales que llevaremos hasta las últimas consecuencias”, aseguró en Twitter Lorena Cantor.

Estás tres personas le pegaron a mi amiga @PoliciaCali lesiones personales que llevaremos hasta las últimas consecuencias. pic.twitter.com/USM1u1xMVT — Lorena Cantor (@Lcvis3) December 13, 2021

“No agredí a nadie, se me fueron encima a mí solo porque dije que ya no guardaran más puestos y me iba a sentar”, agregó Inés.

¿Qué dice la Policía?

Sobre los hechos se pronunció el general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali, quien pidió a la ciudadana agredida hacer la denuncia formal para poder avanzar en la investigación y capturar a los responsables.

“No tenemos en este momento una denuncia formal, llamamos a esta ciudadana que nos haga esta denuncia para así arrancar con la parte investigativa. Ustedes saben que dentro del mismo estadio tenemos cámaras y que nos sirven como acervo probatorio para poder judicializar a los responsables de diferentes hechos que se puedan presentar en el estadio”, señaló León.

El general rechazo este caso de intolerancia e hizo un llamado al diálogo para evitar riñas y peleas que pueden terminar hasta en tragedia.