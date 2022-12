Hinchas de Millonarios cometieron robos y desmanes en Tuluá, Valle del Cauca

Antes del encuentro entre el Millonarios y Cortuluá, que se dio el pasado domingo 23 de octubre a las 7:30 p.m., cerca de 2.500 hincha del club 'embajador’ llegaron al municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, y causaron desmanes, según comerciantes.

"En horas de la tarde del domingo comenzaron a llegar hinchas, como generalmente sucede cuando hay partidos. La jornada inició bien, pero a las 5:00 p.m. llegaron unos desadaptados que ni podía controlar, intenté cerrar el negocio, y ellos no me dejaron. Me abrieron la nevera de los helados y la vaciaron. Llamamos a la Policía y, como no dan abasto, sólo me dijeron que cerrara el negocio", manifestó José Luis Zapata, comerciante afectado por robo.

Luego de un tiempo, uniformados de la Policía llegaron y consiguieron cerrar los negocios que estaban siendo robados y forcejeados.

A esta situación se le suma el asalto en horas de la madrugada del domingo, por parte de varias personas que ingresaron al camerino del Cortuluá y se llevaron algunos guayos de competencia y equios tencológicos. Según directivas de la escuadra, las pérdidas ascienden a $20 millones.

"Extrajeron dos computadores de alta gama, implementos deportivos y un dispositivo electrónico denominado 'inbody', con el cual se hacen las valoraciones biométricas de los jugadores", señaló Orlando Montaño, jefe logístico del equipo del 'Corazón del Valle'.

La Administración Municipal investiga ambos hechos y estudian la posibilidad de sancionar a las barras de Millonarios.