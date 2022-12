Hinchas del América habrían sido responsables de ataque a bus del Quindío tras juego ante Orsomarso

Así lo informaron las autoridades, luego del hecho registrado en el centro del Valle del Cauca. Un jugador del equipo cafetero resultó herido.

A piedra fue atacada caravana del Deportes Quindío, luego de triunfo ante Orsomarso en Palmira

Según el técnico del Deportes Quindío, Alberto Suárez, el hecho sucedió a las 10:40 p.m. del martes 23 de mayo, en la entrada al municipio de Guacarí.

"Eso fue en una zona oscura en donde ciertos sujetos se agazaparon detrás de los árboles y agredieron con piedras, primero al bus de los hinchas y, después, nuestro bus", afirmó Suárez.

Agregó que "lo que dicen, tanto los hinchas, como algunos jugadores, es que los responsables estaban vestidos con camisetas del América de Cali".

De acuerdo con lo que ha dicho la Policía Valle, al parecer, miembros de un grupo filial de la Barra Barón Rojo Sur, que tienen presencia en el municipio de El Cerrito, salieron a la carretera y atacaron el vehículo.

En el episodio resultó lesionado levemente al mediocampista Deiner Quiñónez, quien tuvo que ser trasladado por el cuerpo médico del planter a Armenia para una intervención quirúrgica.

"Yo pensé que me habían desfigurado la cara. La verdad, sentí el rostro muy mal y sumado a eso el dolor del impacto de la piedra", expresó el futbolista.





La caravana del Deportes Quindío salió de Palmira con rumbo a Armenia, luego del triunfo 2-1 ante el Orsomarso, juego por cuartos de final del Torneo Águila que se dio en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Frente a esta situación, Orsomarso emitió un comunicado donde rechazó el hecho y aseguró que la caravana del Quindío no contaba con el acompañamiento respectivo de las autoridades para garantizar su seguridad.

"Se hizo la solicitud del acompañamiento de la Policía a los equipos, pero al salir el equipo Quindío del estadio no tuvo escolta, la cual tuvo como consecuencia el ataque del bus con piedras, a la altura de Guacarí, donde se vio afectado un jugador", informó el conjunto de Palmira.

Orsomarso anotó que, inmediatamente, esto se puso en conocimiento de las autoridades, "las cuales hacen presencia en el lugar, y se verifica por parte de los encargados, que la Policía de Carreteras no cumplió con lo solicitado"..

Foto: cortesía