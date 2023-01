Historias que generan ‘Estímulos’ para la industria cultural en Cali

Centenares de emprendedores en diferentes áreas se han beneficiado a través de un programa de la Alcaldía, que este año dispone de más de $1.000 millones.

Cali es una ciudad con diversidad de talentos en la industria cultural, donde los niños, jóvenes y adultos tienen mucho para mostrar.

Ana Lucía Méndez cursó simultáneamente dos carreras, ingeniería industrial y música. Al graduarse, se preguntaba cómo fusionar las dos y ser feliz en el intento, pues, dice, “emprender y sobre todo en la industria cultural y en la música no es fácil”.

Su pasión por tocar el bajo se convirtió en el eje de sus sueños y esto la llevó a reunir varios artistas locales para crear una agrupación salsera. Un proyecto musical que logró sacar adelante gracias a la convocatoria Estímulos Cali.

“Teníamos unas ideas de composición, de grabar un disco, pero estábamos buscando ese recurso financiero. Ahí es donde nos enteramos de Estímulos Cali, aplicamos para la beca de creación musical y nos la ganamos”, comenta Ana Lucía.

En el año 2018 se presentaron 711 proyectos artísticos y culturales y de los cuales ganaron 181. Uno de ellos fue el proyecto de Deyra Tomasa Quiñónez.

Deyra es una mujer que sufrió las consecuencias del desplazamiento forzado en el departamento de Nariño y llegó a Cali en busca de nuevas oportunidades con una labor que aprendió de su abuela, tejer canastos.

Artículos que vende, cada día, recorriendo las calles del norte de la capital del Valle del Cauca. Deyra intentó ingresar en varias oportunidades al programa.

“Les dije: ‘Este año (2018), me gano el estímulo’. Y gracias a Dios me lo gané. Con esto, desde el principio, vengo generando empleo al adulto mayor, a madres cabeza de hogar”, dice Deyra, al destacar que en Estímulos hay “excelentes personas que lo orientan muy bien a uno”.

Ana Lucía y Deyra son solo dos ejemplos de mujeres acreedoras de estímulos financieros públicos que hoy tienen sus emprendimientos más organizados y con mayor probabilidad de ser exitosos a largo plazo.

“La Secretaría de Cultura de Cali ha entregado casi 5.000 millones de pesos para que los estímulos culturales puedan fortalecer a esos emprendedores que necesitan un dinero para poder hacer realidad, por ejemplo, la circulación de artistas en otras ciudades, grabar su álbum, publicar su libreo y venderlo en la Feria del Libro de Cali”, explica Luz Adriana Betancourt, titular de la dependencia.

La convocatoria para el 2019 ya se encuentra abierta y cuenta con recursos por más de mil millones de pesos, según la secretaria de Cultura de la capital del Valle del Cauca.

“Para que participen de la forma más sencilla. El que no sabe formular el proyecto, se lo enseñamos a hacer. Y puede ser online o físico, entregar el papel en la ventanilla”, explica la funcionaria.

Se espera que, este año, más emprendedores de zona rural y urbana en áreas como música, danza, teatro, circo y artes plásticas se vean beneficiados.