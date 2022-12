Hombre asesinó a mujer con navaja, al parecer, porque se negó a tener relación sentimental con él

Los hechos ocurrieron en barrio Comuneros II del oriente de Cali. La víctima, que recibió 2 heridas mortales en el pecho, deja huérfanos de madre a dos menores.

La mujer, identificada como Jennifer Saldarriaga, de 30 años, fue atacada con navaja por el sujeto, cuando se encontraba departiendo con varios amigos y su hermana afuera de una vivienda. Aunque fue auxiliada por vecinos y llevada a un centro asistencial, ella falleció.

Al parecer, el crimen se habría registrado porque la víctima, quien tenía dos hijos de 3 y 16 años, se habría negado a tener una relación sentimental con el atacante, según sus familiares.

Asesinó a mujer con una navaja y, cuando la comunidad iba a lincharlo... "Ella le estaba diciendo a él que no la molestara, que no la siguiera hostigando, que la dejara quieta para evitar problemas, que ella no quería nada con él ya. Pero él no entendió", sostuvo Lorena Saldarriaga, hermana de la mujer asesinada.

El agresor fue capturado por patrulla de la Policía, que evitó que fuera linchado por la comunidad enfurecida. Sin embargo, pese al aberrante crimen, esta persona fue cobijada con la medida de casa por cárcel.

Autoridades adelantan labores para llevar de nuevo a este sujeto ante un juez y que sea trasladado a un centro penitenciario.

En el Valle del Cauca, 119 mujeres fueron asesinadas entre el 1 de enero y 11 de septiembre de 2017. Diez de esas muertes fueron tipificadas como feminicidios y 76 se registraron solo en Cali.



