Hombre con cicatriz en la cara habría abusado de una menor frente a un joven que la acompañaba

El sujeto, según informaron las autoridades, llegó al lugar donde se encontraba la pareja y lo habría amenazado con arma de fuego.

La Policía de Cartago, norte del Valle del Cauca, se encuentra tras el rastro de un hombre que abusó sexualmente de una adolescente de 15 años que se encontraba en compañía de un joven de 19, quien no pudo evitar que el señalado lograra su cometido.

Este caso tuvo lugar el pasado martes en horas de la noche, en el sector conocido como La Loma, en inmediaciones de los barrios Pinares y Laureles de esta municipalidad.

"Siendo aproximadamente las 7:00 p. m., según lo manifiestan los jóvenes, son abordados por un sujeto de tez trigueña y quien tendría una cicatriz en su cara. Al parecer, el sujeto tenía un arma de fuego y los intimida, allí procede a violentar sexualmente a la niña en presencia del joven que la acompañaba", explicó el coronel Eliseo Suárez Pinto, comandante de Policía Cartago.

Tras el hecho, la pareja se trasladó a un centro asistencial en donde también fueron atendidos por la Policía, que activó la ruta de atención para ambos jóvenes.

Se pudo establecer que en el hecho, la menor fue quien terminó abusada sexualmente, más no su acompañante, quien no presentaba lesiones en su cuerpo.

Las autoridades ya realizan la respectiva investigación del aberrante hecho con el fin de lograr la identificación posterior y captura del presunto violador, a través de labores de vecindario con el apoyo de cámaras de seguridad y habitantes del sector.

Asimismo, hicieron un llamado a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos con el fin de evitar que este tipo de situaciones se puedan volver a presentar.

