Hombre de 76 años se quedó sin vivienda y ahora pasa la cuarentena por coronavirus en un carro

Este adulto mayor, que perdió su casa hace un año y cuya familia no responde por él, convirtió el vehículo en su nuevo hogar.

Gilberto Antonio Pineda, a sus 76 años, se ha vuelto un personaje icónico de barrio Floralia, en el nororiente de Cali. Sus vecinos lo reconocen como miembro de la comunidad, aunque él no ocupa ninguna vivienda. Su casa es un carro.

“Debo un arriendo en El Hormiguero y allá tengo mis cosas y no he podido traer eso. Aquí, hago de comer, me baño, me afeito y todo eso. También, mando a lavar la ropa”, aseguró el hombre.

Si para algunos es difícil, en la comodidad de su casa, enfrentar el aislamiento obligatorio que se cumple en Colombia para contener el coronavirus COVID-19 , imagínese cómo la hace Gilberto.

“Duermo más o menos bien, me levanto más o menos a las 5 de la mañana, prendo mi fogón, hago mi café, el almuerzo y, de ahí, como almuerzo y comida”, explicó.

Pero, en tiempos de la cuarentena que busca combatir el coronavirus COVID-19, el particular vecino recibe de la ayuda solidaria de los demás habitantes de la zona.

“Le tocó vivir allí, porque veo que no tiene familia, y a veces por aquí le ayudamos, por lo menos ahora en esta necesidad”, dijo Ricardo Barrios, residente del sector.

Entretanto, Alexánder Ceballos, otro habitante de la zona, anotó que, por estos días de aislamiento preventivo obligatorio, la comunidad se ha unido para ayudarle a Gilberto. “Le hemos dado de lo que nosotros tenemos en nuestros mercados”, afirmó.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que asistan a Gilberto, que necesita de una vivienda digna para resguardarse en la cuarentena y protegerse contra el coronavirus COVID-19, que afecta con mayor intensidad justamente a los adultos mayores.