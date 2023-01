Hombre despechado se volvió viral en redes sociales por este reclamo que le hizo a quien sería su ex

La curiosa situación quedó registrada en un video compartido por una página local de denuncia ciudadana y que ha generado diversas reacciones de internautas.

En las imágenes se observa a un joven que, montado en una bicicleta y afuera de una vivienda, grita en plena calle a una mujer con la que, aparentemente, tendría una relación. El hombre, al parecer, estaría despechado.

"No me hagás esto sabiendo que vos me amás… ¡No me hagás esto Yurani! ¡Yurani! ¡Yurani! Vos me hacés tu brujería", se escuchaba decir al ciudadano, quien tras no tener respuesta se marcha del sitio.

La grabación fue publicada por 'Cali es Cali' en la mañana de este miércoles 15 de mayo y ya es viral. El video, hasta el momento, cuenta con más de 1.435 reproducciones en Twitter y cerca de 2.500 reacciones, 1.300 compartidos y 870 comentarios en la Fan Page de Facebook.

Los internautas no dudaron en dejar sus mensajes en la publicación, que generó gracia y burlas en la mayoría. Algunos, incluso, le preguntaron a "Yurani" dónde le hizo el amarre al hombre, a quien, además, se le ve gritando algunos improperios a quien sería su amada.