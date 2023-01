Hombre fue asesinado a bala cuando, al parecer, cuidaba un establecimiento comercial

Las autoridades indicaron que el ataque fue perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en moto. Por el momento, desconocen los móviles del homicidio.

El hecho se registró hacia las 2:00 de la tarde de este martes 12 de febrero, en un almacen de ropa ubicado en la carrera 23 con 33 C del barrio La Floresta, oriente de Cali.

“Hubo una persona que le hicieron un disparo y lamentablemente falleció, pero todavía no tenemos claro qué fue lo que ocurrió, porque del establecimiento no se llevaron nada o hurtaron alguna cosa”, dijo el coronel Luis Altamar, comandante del Distrito 2 de la Policía Metropolitana.

El oficial señaló que el hombre asesinado no trabajaría directamente con el local, sino que se encontraría cuidando el sitio, al parecer, mientras los encargados almorzaban. Los responsables del crimen escaparon.

“Se está haciendo un seguimiento para ver si habrían huido hacia el sector de El Rodeo. Estamos esperando videos para ver si los identificamos”, añadió Altamar.

El uniformado informó que en el hecho no se presentaron más lesionados. Incluso, sostuvo que la víctima mortal, de entre 40 y 45 años, fue ultimado de un solo tiro.