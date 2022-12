Hombre habría apuntado con arma a bebé durante hurto y cuando intentó huir esto fue lo que ocurrió

El presunto ladrón, acompañado de otro sujeto, habría amenazado con disparar contra el pequeño y su progenitor cuando pretendía robar una motocicleta.

Los hechos, informó la Fiscalía, ocurrieron en momentos en que los señalados abordaron a un ciudadano que salió de su lugar de trabajo y llegó hasta una vivienda del sur de Cali, en calle 18 con carrera 66, a cobrar una factura.

El ente acusador señaló que el hombre estaba esperando afuera del inmueble, en una moto, a que un padre de familia, que había salido a la puerta con su bebé en manos, le pagara el dinero. En ese momento, uno de los presuntos ladrones, portando un arma de fuego, le exigió al cobrador que le entregara el vehículo.

"'Te bajas o te mato ya', le dijo el presunto delincuente. Para presionar la entrega del vehículo, dirigió el arma de fuego hacia el padre y su bebé: 'si no me le entregás, se mueren este par, empezando por el bebé'", citó el organismo investigador en su reporte.

La víctima suplicó al sujeto armado para que no hiciera nada al menor. De acuerdo con autoridades, la situación quedó registrada en una cámara de seguridad, que fue presentada como prueba del delito.

"Asustada la víctima le contestó: 'No les disparés. Llévate la moto, el niño no tiene nada que ver con esto'. Fue entonces, cuando el compañero del supuesto delincuente le dijo: 'bájate ya, danos la moto pues'", indicó la Fiscalía al agregar que esta persona les entregó el vehículo.

Estos dos hombres fueron a recibir el 'rescate' de una motocicleta,... El progenitor, con su hijo en brazos, logró alcanzar la puerta de su casa y cerrarla, añadió el ente acusador. También informó que, del afán por llevarse la motocicleta, el hombre con el arma no accionó el botón del run, por lo que esta no prendió e intimidaron de nuevo a la víctima diciéndole que si no la encendía le pegaban un tiro.

"Aprovechando el desespero de los presuntos ladrones, la víctima ingresó al conjunto residencial poniéndose a salvo. Como la motocicleta no les prendía, los dos hombres decidieron emprender la huida. La víctima decidió perseguirlos en su moto, acompañado de otros motociclistas", señaló el reporte.

Autoridades manifestaron que los supuestos delincuentes recorrieron varias cuadras y, al llegar a la calle 16 con carrera 56, se subieron a una buseta, mientras los motociclistas le pedían al conductor de servicio público que se detuviera.

"Varios de los pasajeros obligaron a los dos hombres a salir del automotor, lo que permitió que un grupo de personas los rodeara y empezaron a lanzarles piedras y a golpearlos", resaltó la Fiscalía.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto que portaba el arma de fuego, presuntamente, la lanzó al antejardín de una urbanización. Además, varias patrullas de la Policía llegaron hasta el sitio para proteger a los supuestos ladrones de un linchamiento.

A ambos señalados fueron capturados y se les imputó cargos por hurto calificado y agravado, homicidio en grado de tentativa, en concurso son fabricación, tráfico, y porte de armas, accesorios, partes y municiones.

Aunque los hoy procesados no aceptaron los cargos, un juez les dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.



