Hombre habría sido asesinado tras denunciar incendio provocado en su casa en Cali

Habitantes del barrio San Bosco, centro de Cali, se encuentran consternados tras darse cuenta que uno de sus vecinos había sido asesinado, al parecer, con un objeto contundente en la cabeza.

“Que lo vieron entrar a las 10:30 de la noche, aseguraron que entró y al día siguiente aparece muerto aporreado, eso no tiene sentido, falta vigilancia por parte de la policía”, aseguró Fernando Bastidas, vecino del hombre asesinado.

La víctima, Javier García, de 71 años, había denunciado el pasado 30 de septiembre, ante las cámaras de Noticias Caracol, que su vivienda fue incendiada por un exempleado de su negocio de antigüedades y luego huyó.

“Fue un trabajador que yo despedí, lo cogí robando. Vieron cuando él con un galón se subió y le echó la gasolina, entonces con una candela le prendió”, había manifestado el comerciante, ahora fallecido.

Sus conocidos aún no saben quién cometió el homicidio.

“Al parecer entraron por la puerta, un vecino de la vuelta dijo que no se vio la entrada forzada”, dijo Bastidas, vecino.

Policía de Cali, aseguró que la muerte del Javier García está siendo investigada.