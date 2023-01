Hombre intentó robar un contador y terminó ocasionando emergencia por fuga de gas

El fuerte olor y el sonido alertaron a la comunidad de lo ocurrido. La persona que habría propiciado esta situación huyó del sitio.

El hecho ocurrió en el barrio nueva floresta del suroriente de Cali, hacia las 3:00 de la madrugada de este viernes. Bomberos atendieron la emergencia por una fuga de gas, según el organismo de socorro, provocada por hombre que habría intentado robar un contador, ubicado afuera de un supermercado.

Los habitantes de este sector de la capital del Valle del Cauca relataron a Noticias Caracol los momentos de pánico que vivieron.

"¡El sonido tan impresionante! Yo la verdad quedé aturdido y la reacción mía fue correr con todos, pensamos que eso iba estallar", contó Camilo Millán, residente de la zona.

Don Raúl Martinez, quien sufre de asma, fue uno de los que más resultó afectado. "Cuando me llamaron: 'se reventó el tubo del gas'. Yo me asusté mucho, cuando bajé, que inhalé, me asfixié inmediatamente".

Por su parte, los socorristas señalaron que el sonido fue tan fuerte que, creen, por eso fue que la persona que habría tratado de hurtar el contador del gas salió corriendo del sitio.

Además, brindaron recomendaciones para este tipo de casos. "Evacuar inmediatamente y llamar al 119 o al 164, que es la línea de emergencia de Gases de Occidente", dijo el bombero Jhon Freddy Correa.

Cerca de 20 habitantes del sector evacuaron sus viviendas por dos horas mientras era controlada la fuga de gas.