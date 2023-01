Hombre mató a su pequeña hija, a quien había sacado de una fiesta familiar, y luego se quitó la vida

El cuerpo de la menor fue encontrado horas después de que su papá se la llevó de la celebración de cumpleaños del abuelo.

Un aterrador caso de homicidio y suicidio se registró en el municipio de El Tambo, centro del departamento del Cauca. Un hombre mató a su hija de tan solo 4 años de edad y luego acabó con su propia vida.

De acuerdo con María Clara Tafur, hermana mayor de la pequeña asesinada, la familia se encontraba reunida festejando el cumpleaños de su abuelo, cuando llegó el papá de la menor y empezó “a ofrecerle papas”.

“La niña se antojó y no la podíamos dejar sola con él. Entonces, se decidió que el abuelo la acompañara. Mientras el abuelo bajó a abrir el portón, él decidió irse con la niña”, dijo la mujer.

En ese momento, la familia inició una intensa búsqueda de la pequeña y tiempo después María Clara logró ubicar al hombre, a quien le preguntó por ella y él le dijo que estaba en la casa.

“Fui a buscar a la niña y ya no estaba. Fui otra vez a la Policía y me dijeron que no me podían colaborar hasta que no tuvieran un papel donde dijera que el padre no podía tener a la menor”, aseguró la hermana.

Según la mujer, el papá se llevó a la pequeña hacia las 11:30 de la mañana del pasado domingo 2 de febrero de 2020 y, hacia las 4:30 de la tarde, ella fue encontrada muerta.

“El testimonio de un señor nos dice que él iba buscando unas bestias y entonces encontró a la menor de edad y dio aviso a la comunidad. Nos enteramos, fuimos a reconocer el cuerpo y, sí, era mi hermanita”, afirmó.

Este trágico hecho se presentó como consecuencia, al parecer, de problemas en la relación de pareja entre la mamá de la niña y el sujeto, quien, según la familia de la menor, ya había sido denunciado.

“Él fue a amenazar a mi mamá y entonces, de eso, también amenazó a la niña. Nos dijo que primero nos iba a hacer sufrir a nosotros y luego a la familia”, dijo la mujer, al anotar que, debido a esto, al hombre “le habían quitado las visitas a la niña”.

Horas después de haber sido hallado el cuerpo de la menor, su papá terminó acabando con su propia vida y fue encontrado colgando de una soga, que estaba amarrada a la rama de un árbol. Según la Policía del Cauca, el hombre fue identificado como Eivar Oliver Tafur Chacón.