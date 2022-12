Hombre mató a una mujer en Cali que le habría pedido no regar una basura

Una mujer de 65 años barría en frente de su vivienda, ubicada en el barrio San Bosco, en el centro de Cali, cuando inesperadamente un hombre se le acercó y le disparó sin mediar palabra. La víctima fue trasladada de inmediato al HUV, donde minutos después falleció por la gravedad de las heridas.

"Eran más o menos las 9:50 p.m., pasé y la señora estaba barriendo, yo seguí e iba llegando a la esquina cuando escuché un tiro, me di la vuelta y ella estaba tirada, pero ya no había nadie", narró un habitante del sector.

Testigos señalaron que, al parecer, un hombre regó la basura que la mujer mayor acababa de recoger, ella le llamó la atención y el sujeto, ofuscado, la atacó con arma.

"La señora le discutió porque estaba revolcando en la basura, entonces, no se sabe si era un arma hechiza u original, pero sonó durísimo el impacto. Yo corrí y me fui. Me hice en la esquina a preguntar qué era lo que había pasado, porque había más gente en el sitio", agregó otro residente de la zona.

Las autoridades llevan a cabo indagaciones para determinar las causas del homicidio.