Hombre mató a una mujer en Palmira porque, al parecer, le dijo que no tenía dinero para darle

La víctima, de 62 años y oriunda de Zarzal, murió en el lugar de los hechos. Las autoridades buscan al responsable del asesinato.

Al parecer, el hombre se le acercó para pedirle dinero a la mujer identificada como Amparo Arenas Paredes, mientras caminaba por una de las calles del barrio El Recreo, de Palmira, Valle del Cauca.

A esta exigencia, ella respondió no tener nada para darle, por lo que, de manera inesperada, el victimario le propinó varios impactos de bala.

“Alguien que pide una moneda no va en bicicleta, no tiene arma, hay que ir más allá, porque son personas adultas, nos duele ese homicidio. Esperemos que las investigaciones digan qué fue lo que realmente sucedió”, manifestó Jairo Ortega, alcalde de Palmira.

Por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona las autoridades tienen varios sospechosos, algunos han sido interrogados por parte de la Policía Judicial.

Al término de un Consejo Extraordinario de Seguridad entre el Ejército, la Policía, CTI y la Secretaría de Tránsito de Palmira se adelantaron una serie de operativos para dar con el paradero del responsable.