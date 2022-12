Hombre murió tras caer de un quinto piso en edificio del sur de Cali

Durante la noche del pasado martes, un taxista cayó de un quinto piso de un edificio en una unidad residencial ubicada en el sur de Cali, cuando, al parecer, se encontraba compartiendo con un compañero.

“Los colegas dicen que estaba tomando con otro colega allá y perdió el equilibrio y cayó, el mensaje nos llegó a todos vía celular”, afirmó el taxista Nelson Ortiz.

Los bomberos fueron los primeros en llegar para auxiliar a la víctima, pero no pudieron salvarle la vida. El cabo Wílliam Rubiano, comandante de incidentes del organismo de socorro en Cali, dijo que a esta persona se le hizo valoración, pero no se encontraron signos vitales.

Hacia la medianoche terminó el levantamiento por parte del CTI de la Fiscalía que investiga las circunstancias en que el hombre cayó desde el quinto piso del edificio.

“Verificamos que no se observa reja de protección como tal en el pasillo y lo que llama la atención es que el muro está un poco bajo con relación al otro piso”, agregó el cabo Rubiano.

Los familiares de la víctima y los administradores no se refirieron al accidente, que fue registrado por un grupo de periodistas, quienes resultaron atacados por residentes del sector para impedir que reportaran lo sucedido.