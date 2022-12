Hombre pagó cárcel por homicidio, salió libre y ahora volverá tras las rejas por maltrato a su padre

Fabián Ceballos Benavides estuvo 9 años en prisión y recobró su libertad hace 10 meses. Sin embargo, fue detenido de nuevo en Cali por agredir a su progenitor.

Las autoridades señalaron que este sujeto, conocido como alias de ‘Caballo’, maltrataba a golpes y verbalmente a su padre Fabián Ceballos Fernández, de 67 años, cuando se encontraba bajo efectos de sustancias alucinógenas.

Al parecer, la víctima no había informado del caso porque no quería que su hijo fuera enviado otra vez a la cárcel. Pero, la situación se tornó insostenible el pasado 27 de marzo cuando, tras consumir bazuco, alias ‘Caballo’ llegó a la vivienda donde convivía con su papá, en el momento en que se encontraban en ella sus sobrinos menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre, armado con una navaja, empezó a insultar a su progenitor y a amenazar de muerte a los menores, si no salían de la casa. Alarmado, Ceballos Fernández sacó a sus nietos de la residencia e informó a las autoridades.

El agresor fue detenido por una patrulla de la Policía con el arma cortopunzante en la mano y presentado ante el Juzgado 25 Penal Municipal con funciones de control de garantía de Cali, que legalizó su captura y avaló la imputación de cargos por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El togado dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

"Me da lástima que vuelva de nuevo a la cárcel, pero no había más remedio, tenía miedo que un día, bajo efectos de la droga, provocara una tragedia”, afirmó la víctima.



