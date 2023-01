Hombre que asesinó a su exesposa en Yumbo tenía atemorizada a la familia de la víctima

La mujer había advertido, ante cámaras de televisión, que el sujeto la iba a matar, así como sobre intimidaciones que sufrían sus hijos y ella por parte del mismo.

Rosileny Huertas, quien murió al ser atacada con arma blanca por su exesposo, dentro de empresa donde trabajaba, había manifestado que el hombre la amenazaba y que temía por su vida. El caso lo denunció a través del noticiero regional 90 Minutos en septiembre pasado.

"Uno ya angustiadísimo, muerto del miedo, porque no hace si no amenazarnos. A mí hija no hace si no decirle que él sabe a qué hora sale, a qué hora entra. De hecho, lo hemos visto poniéndonos cuidado por el lado del colegio de las niñas. Yo tengo una nieta de cuatro y otra de dos años, y mis hijos", expresó Huertas en ese entonces.



"Nos vestimos de negro porque estamos de luto, porque hay un dolor profundo en nuestros corazones, porque nuestras mujeres están siendo asesinadas de una forma violenta, porque están siendo víctimas de feminicidios", señaló Adriana Londoño, secretaria de Equidad de Género del departamento.

Cada uno de los hechos violentos contra las mujeres fueron rechazados por la Gobernación del Valle del Cauca durante un acto público que se realizó en la Plaza de San Francisco de Cali, precisamente este jueves 8 de marzo cuando se conmemora el Día de la Mujer.



