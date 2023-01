Hombre que estaría bajo efectos de la droga habría golpeado a su padre porque no le dio $5.000

El progenitor denunció que su hijo, un habitante de calle al que le lleva comida, la emprendió a puños en su contra al decirle que no tenía dinero que le pidió.

Los hechos ocurrieron en momentos en que el hombre, quien habría consumido estupefacientes, vio a su padre, le pidió $5.000 y como este no le dio la plata, presuntamente, lo golpeó en la cabeza. Además, según el afectado, también trató de derribarlo de la moto en que se movilizaba.

"Él no vive en la casa porque agrede a todo el mundo y, cuando está bajo los efectos de la droga, empieza a romper todo si no le doy dinero, coge las puertas y ventanas a patadas, rompe los vidrios. Es muy violento cuando se droga", afirmó a las autoridades la supuesta víctima.

Una patrulla de Policía llegó al lugar de los hechos, en el oriente de Cali, y capturaron al señalado. El detenido fue trasladado por los uniformados a la Estación del barrio Nueva Floresta, donde fue judicializado.

Un Fiscal seccional imputó al sujeto el delito de violencia intrafamiliar. Entre tanto, un juez penal le impuso al mismo la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento intramural, que deberá cumplir en la cárcel Villahermosa.