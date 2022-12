Hombre que pesaba 300 kilos murió cuando era llevado a una clínica en Cali

Foto: Noticiascaracol.com

Hacia las 9:00 de la noche del pasado miércoles, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali recibió un llamado de emergencia para atender un caso de hombre con obesidad mórbida que había sufrido complicaciones en su salud y no podía salir de su vivienda por sus propios medios.

Seis miembros del organismo de socorro fueron enviados a una unidad residencial ubicada sobre la avenida 2BN con calle 30N en el barrio San Vicente, norte de la capital del Valle del Cauca, donde lograron bajar al hombre que pesaba 300 kilos y se encontraba dentro de un apartamento en un segundo piso.

Para poder bajar al hombre de 30 años, que presentaba un paro cardiorrespiratorio, los bomberos tuvieron que utilizar una máquina de altura.

“Una vez en tierra, el paciente le fue entregado a los paramédicos de una ambulancia particular y llevado por ellos a la clínica de Occidente. Al llegar al sitio, no tenía signos vitales”, informó el organismo de socorro.