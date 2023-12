Hombre se salvó de robo en Cali tras retirar dinero: “Me dispararon”

“Hay que estar en la trampa porque hay mucho cosquilleo y más ahorita para época de diciembre, viene Navidad, la inseguridad se incrementa”, afirma Javier Maya, un ciudadano que es consciente de que el robo en Cali y en otras ciudades de Colombia aumenta en estas fechas de fin de año.



Es el caso de un hombre que por poco se convierte en víctima de fleteo tras salir de una entidad bancaria, ubicada en un centro comercial del norte de la capital del Valle del Cauca, donde había retirado una fuerte suma de dinero.

“Gracias al oportuna reacción de la policía fue frustrado un robo que me iban a hacer, un fleteo e intento de homicidio porque me dispararon. Gracias a la oportuna redacción de los policías, estoy bien”, reconoció el ciudadano.

Aunque también se salvó, otro hombre que fue víctima de robo en Cali vio resignado cómo se llevaban su carro y otras pertenencias.

“Un joven moreno con trenzas me saca un arma y el otro joven por la parte trasera del asiento me encuella y me dicen que me baje del vehículo. Yo les forcejeo y, al forcejeo, el joven del arma me dispara saliendo un solo proyectil”, relató.

El tiro, que no sabe si salió de un arma de fogueo, no le hizo daño, pero los delincuentes se llevaron su carro y su dinero.

El coronel Alexánder Vargas, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, da algunos consejos para que la gente no sea víctima de robo.

“En lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo y, si lo hace, solicite el acompañamiento de la Policía Nacional comunicándose a la línea 123 o manifestándole al cajero para que le facilite el contacto y le presten el acompañamiento”, afirmó.

El oficial también recomienda usar “cajeros electrónicos ubicados en zonas que brinden mayor seguridad, verifique que no contengan elementos extraños, no permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta para evitar que sea cambiada ni revele su clave, y en lo posible vaya acompañado”.

En caso de algún robo en Cali o movimientos sospechosos que indiquen una posible actividad delincuencial, la Policía reiteró que se comunique a la línea única de emergencia 123 y los denuncie.