Hombre señalado de matar a golpes a su expareja en Cauca se presentó ante la Fiscalía

Así lo confirmó el mayor Jesús David Ruiz, comandante de la Policía de Santander de Quilichao. Indicó que acudió con un abogado.

"No está detenido. Hizo una presentación y la Fiscalía, al no tener la orden de captura inmediata, no pudo judicializar", dijo el oficial, al señalar, sin embargo, que la entidad ya "tiene los elementos probatorios necesarios".

Según el oficial, esta persona dijo que se presentaría nuevamente este miércoles para adelantar las diligencias que correspondan.

"Si va, entraría en un proceso de judicialización voluntario asesorado por su abogado de confianza o, si no, la Fiscalía procedería a sacar la orden de captura", explicó el mayor Ruiz.

El feminicidio de Leidy Vanessa Caso Gómez a manos de su excompañero sentimental estremeció a la población de Santander de Quilichao.

La joven se encontraba en una mesa de un establecimiento público, en la vereda Lomitas, compartiendo con varios amigos, cuando fue abordada por su expareja.

“Le reclamó que porque estaba conversando con un muchacho, ella se enojó y lo cacheteó. Entonces, a él no le gustó y ahí se le fue encima y empezó a golpearla, le dio patadas, puños”, contó Luz Mary Gómez, madre de la víctima.

Según la versión de la familia de la joven, el hombre la habría sacado de un bailadero y la habría traído hasta la parte trasera de un circo, donde posteriormente le provocó la golpiza que le causó la muerte.

La joven de 20 años fue llevada al hospital local por el mismo agresor y luego remitida a Cali, donde falleció.

“Tenía un trauma craneoencefálico, tenía una parte del hígado reventado, los pulmones”, anotó la madre de la víctima.

Leidy Vanessa Caso Gómez era, además, madre de una niña de dos años y medio.

Feminicidio en el norte del Cauca: joven murió tras ser brutalmente...