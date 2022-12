Hombre señalado de matar a mujer en motel de Cali también la habría abusado sexualmente

Las autoridades informaron que el sujeto ya fue enviado a la cárcel y revelaron más detalles del aterrador crimen.

El hombre de 39 años detenido por el asesinato de una mujer dentro de la habitación de un motel ubicado en el barrio Buenos Aires, sur de Cali, fue enviado a la cárcel por determinación de un juez penal con funciones de control de garantías de la capital del Valle del Cauca.

La Fiscalía señaló que al sujeto se le imputaron cargos por el delito de feminicidio agravado en concurso con acceso carnal violento tras los hechos registrados el pasado 21 de enero. Sin embargo, el detenido no los aceptó.

Es así como el ente investigador reveló que el hombre no solo es señalado de haber asesinado a Beatriz Zuleima Tróchez Pencúa , con quien tuvo una hija producto de una relación sentimental, sino de haberla abusado sexualmente e, incluso, amenazado de muerte si no regresaba con él.

“Varios de los familiares de la víctima atestiguaron sobre los insultos, maltrato físico y hostigamientos a los que era sometida la víctima, durante los últimos dos años, por parte del imputado”, indicó la Fiscalía.

El dictamen de Medicina Legal estableció que la víctima murió por asfixia mecánica y que presentaba hematomas en su cuello y un golpe en el lado derecho del rostro, además de señales de haber sido abusada sexualmente.

Los videos captados por las cámaras de seguridad motel fueron claves para identificar y capturar al presunto asesino, quien había ingresado con la mujer al establecimiento hacia las 7:40 de la mañana y salido horas después con el argumento de que iba a comprar comida, pero no regresó.

Según la Fiscalía, la mujer asesinada se encontraba esporádicamente con el hombre, aunque estaban separados.



Vea también: