Hombre utilizaría a su hija de 11 años para enviar mensajes con amenazas de muerte a su expareja

Así lo denunció la propia víctima, quien decidió dar la cara y relatar su doloroso caso. Aseguró que ella y la menor están aterrorizadas, y prácticamente permanece huyendo.

Autoridades del Valle del Cauca manifestaron alarmante incremento en este tipo de casos. En lo corrido de 2018 se han presentado 2.170 hechos de violencia intrafamiliar en el departamento y 576 de violencia sexual contra la mujer.

Quien afronta una de estas difíciles situaciones es Karol Micolta, quien vivió 19 años con su expareja, un abogado de Buenaventura, de quien se separó hace seis años. Afirma que está desesperada y que no sabe qué hacer, porque, asegura, nadie la escucha.

Esta ciudadana asegura que el hombre le manda amenazas a través de su hija de 11 años. Noticias Caracol trató de hablar con el señalado, pero no fue posible.

"Que me va a matar, que va a descuartizar a mi mamá, que va a matar a mi mamá. En la primera ocasión coloque una denuncia en Fiscalía, que fue en el 2015, la Fiscalía de Buenaventura hace unos 20 días me mandó un comunicado de que la denuncia fue archivada", cuenta Micolta.

A su vez, la mujer, de 38 años, hace un llamado a las autoridades. "Yo le pido por favor a la justicia, yo le pido a la Fiscalía, que se apodere de mi caso. Yo estoy haciendo estas denuncias públicas porque ya me cansé", expresa.



Secretaría de Equidad del Valle exige mayor atención sobre denuncias de casos de violencia de género Ante situaciones como esta, Luz Adriana, secretaria de Equidad de Género del Valle, pide al Gobierno Nacional ayuda, porque el sistema de protección a las mujeres amenazadas no está funcionando.

Londoño dice que los casos de violencia psicológica no están siendo recibidos en Fiscalía, por lo cual hizo un llamado a las mujeres. "Todos los casos de violencia psicológica ustedes los pueden denunciar en la Fiscalía y en la URI y se lo deben recibir. Ustedes pueden hacer la queja ante la directora de Víctimas o a la Procuraduría", indica.

Durante este año 25 mujeres han sido asesinadas por sus compañeros o excompañeros sentimentales en el Valle del Cauca. De estos casos, 16 se han reportado en Cali.



