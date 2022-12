Hombres armados asaltaron estanco del centro de Cali cuando empleados abrían el negocio

El hecho ocurrió al mediodía de este domingo, en establecimiento del barrio Junín. Con imágenes de cámaras de seguridad autoridades buscan a los delincuentes.

"Los empleados, en momentos en que estaban abriendo el negocio, fueron abordados por unos delincuentes con arma de fuego. Los despojaron de $100.000 y del celular de un trabajador. Ya con la información que tenemos, con fotos y grabaciones, con la Sijín estamos adelantando la investigación para ubicar a los sujetos y dar con su captura", informó el mayor Jonathan Sandoval, comandante del Distrito 1 de Policía Cali.

Este caso de hurto se registró en reconocido negocio de licores ubicado en la carrera 23 #12A-46, en el centro de la capital vallecaucana. Según el comandante del sector, la cuantía robada fue mínima, por lo que no afecta la economía del lugar, y no se reportaron personas lesionadas.

"Nosotros tenemos estrategias con los establecimientos para que ellos no dejen sumas grandes de dinero, pasamos revistas constantes a los negocios y también hacemos acompañamiento a las remisiones de dinero. Ya tenemos un trabajo coordinado con ellos", puntualizó Sandoval.