Hombres armados atacaron con fusiles la estación de Policía de Morales, en el Cauca

Los delincuentes realizaron este hostigamiento desde varias viviendas, lo que imposibilitó que los uniformados respondieran al fuego.

La tranquilidad de los habitantes de los habitantes de la vereda La Floresta, en Morales, Cauca, se vio afectada por el sonido de las ráfagas de fusil.

Desde tres viviendas ubicadas justo al frente de la estación de Policía de Morales, se atrincheró un grupo armado para disparar indiscriminadamente.

“Eran casi las 5:00 a. m. cuando pasaron hombres disparando. Me tocó levantarme, salirme de mi cuarto porque estaban disparando mucho”, reveló una mujer que fue testigo del suceso.

Por si parte, Fredy Cardona, gestor nacional del Paz de Asojuntas, reveló más detalles sobre esta violenta incursión.

“Normalmente esos ataques se presentan desde ese sitio. Allí se sitúan para poder disparar hacia la estación de Policía, pero gracias a Dios fue solamente un hostigamiento”, relató el gestor.



Pese a que el ataque se prolongó por varios minutos, este no dejó ninguna víctima, pero sí causó mucha zozobra en Morales, Cauca.

“Esto fue tenaz, creo que tendremos que acudir a Dios porque no hay otra solución. El conflicto siempre está y lo único que podemos hacer es clamar por ayuda”, afirmó Jefferson Campo, habitante de la zona en la que sucedió el hostigamiento.

Los uniformados no pudieron responder al ataque pues los victimarios se ubicaron en medio de la población civil.Este caso se presentó en la madrugada del 30 de noviembre del 2019.



