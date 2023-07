Hombres armados secuestraron al hijo del alcalde de Rosas, Cauca

Mediante un comunicado oficial, la municipalidad de Rosas , Cauca, confirmó el secuestro de Wilmer Andrés Campo Hoyos, hijo del alcalde José Roberto Campo Osorio. Al parecer, el joven fue raptado en una zona rural mientras iba para una finca.



Daniela María Chará, secretaria de gobierno de Rosas, Cauca, aseguró que el rapto del joven, que se dio este viernes 14 de julio, "ha causado una profunda conmoción y preocupación en toda nuestra comunidad".

Por medio del comunicado, la funcionaria aseveró que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes, las cuales esperan que empleen "todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que se haga justicia".

Versiones preliminares indican que Campo Hoyos, de aproximadamente 30 años de edad, fue retenido ilegalmente por la vereda La Florida, zona rural de la localidad, mientras este se desplazaba hacia una finca.

Al parecer, dentro de su vehículo el hombre iba acompañado de otras dos personas, quienes presenciaron como fue interceptado por dos motorizados desconocidos y armados que lo llevaron a un rumbo desconocido.

"Agradecemos a la comunidad y a los medios de comunicación por su apoyo y solidaridad en este difícil momento. Instamos a todos a mantener la calma y a brindar cualquier información relevante que pueda contribuir al esclarecimiento de este acto repudiable", se lee en el documento emitido por la municipalidad.

Mediante las redes sociales de la Alcaldía de Rosas se agradeció la comprensión y respeto a la privacidad de las familias durante este proceso, asegurando que cualquier actualización sobre el caso será proporcionada oportunamente por sus medios oficiales.

Así mismo, las autoridades pidieron a los actores armados que respetaran la vida y la integridad del roseño.

Tan solo un par de días antes del secuestro, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, solicitó al Gobierno nacional tomar decisiones frente a la grave situación de orden público que vive el departamento, además le hizo un duro reclamo al ministro de Defensa.

“Lo que se está incrementando: los homicidios, las tasas de extorsión, el secuestro. No puede ser una respuesta de un ministro de Defensa que no demos papaya. Entonces, no salgamos de la casa porque vamos a dar papaya. Sí necesitamos del Gobierno nacional y sí necesitamos que el ministro de Defensa venga a un consejo de gobierno de estos y nos escuche”, dijo la gobernadora Clara Luz Roldán.