Hombres intimidaron a vigilantes y hurtaron carro de valores en parqueadero de centro comercial

El hecho se presentó en horas de la mañana de este miércoles 13 de febrero. Por fortuna, no se presentaron personas muertas ni lesionadas.

Las autoridades confirmaron que alrededor de las 8:00 a. m. varios hombres llegaron hasta el parqueadero del centro comercial Viva en Buenaventura, Valle del Cauca, donde esperaron a que un carro de valores llegara y así poder cometer el ilícito.

Según las primeras informaciones, los trabajadores de la empresa que transporta valores salieron del establecimiento y fueron sorprendidos por sujetos armados, que los intimidaron y les quitaron el botín que transportaban.

“Los intimidan con arma de fuego, proceden a golpear a uno de los vigilantes en la cabeza, produciéndole una herida de la que se recupera sin mayor gravedad, y emprenden la huida, unidades policiales reaccionan y emprenden la persecución de estas personas entre intercambio de disparos”, señaló el coronel Jorge Miguel Cabra, comandante de la Policía de Buenaventura.

Los presuntos delincuentes, al percatarse de la presión de la Policía, arrojan algunos elementos que se habían llevado, entre ellos radios de comunicación, chalecos antibalas y las armas que habían hurtado, dejándolas abandonadas junto a las motocicletas en las que se movilizaban.

Posteriormente, proceden a esconderse en una zona boscosa hasta donde la Policía llega y recupera dichos elementos hurtados, pero el dinero no apareció.

En el lugar se ordenó ejecutar el plan candado con el fin de dar con el paradero de estas personas, entre cuatro y cinco hombres.

El hurto no dejó personas lesionadas ni muertas. Por el momento, las autoridades se encuentran investigando, de la mano con la empresa de valores, para determinar la cuantía del dinero robado.