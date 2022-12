Homicidio de niña de 6 años en Cali pudo haber sido accidental, según la Policía

La hipótesis que ha tomado fuerza en las últimas horas por parte de los investigadores es que el arma usada para atacar a Kinary Andrea Góngora estaba en la vivienda donde fue encontrada muerta. Al parecer, esta fue manipulada por algún familiar, se disparó de forma accidental y el proyectil impactó a la niña.

"Si existe en verdad esa arma de fuego que manifiestan algunas personas, pudo haber una manipulación dentro del hogar, haber sido una acción accidental", manifestó el coronel Wilson Vergara, subcomandante de la Policía de Cali.

También se determinó que la escena fue alterada. A la víctima la cambiaron de habitación, la cubrieron con una sábana y voltearon el colchón. Dicen las autoridades que la puerta de la vivienda no fue violentada.

"De acuerdo a la labores periciales de los expertos en criminalística de campo, nos manifestaron de que el lugar había sido manipulado entonces es algo que entra a trabajarse para poder establecer quien pudo haber manipulado el lugar de los hechos", agregó el coronel Vergara.

Rubén Quiñones, padre adoptivo de Kinary Andrea, aseguró que no había ninguna arma de fuego dentro de la casa. "No tengo nada de eso. Todo señalaba a que fue un accidente casero. Eso es lo que la gente dice, entiende, pero yo no tengo ningún arma de fuego", sostuvo.

El hermano de la víctima permanece bajo protección del ICBF, tiene 10 años y padece de un retraso mental moderado. La Policía reiteró la recompensa de $20 millones por información que permita dar con el paradero del responsable del homicidio de la menor.