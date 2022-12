Hospital de Obando, única EPS de la población, al borde de cierre de servicios por crisis económica

Por el momento el gobierno local del municipio del norte del Valle del Cauca hace esfuerzos para evitar el despido de médicos, especialistas y demás personal.

Hernando Giral sufre de varias dolencias propias de su edad, tiene que ir al hospital constantemente para recibir atención, dice que en el lugar logran estabilizarlo.

“El hospital es lo único para nosotros que somos pobres", señala.

La gran mayoría de los habitantes de Obando y de otros municipios del norte del departamento acuden a este centro asistencial, pues hay servicios que no los consiguen en otras regiones.

Pero la deuda económica de la única EPS que opera en la zona lo tiene a punto de cerrar varios servicios vitales para la comunidad.

"Reducir los servicios, dejar de contratar médicos auxiliares y tener el riesgo de no entregar los medicamentos y los insumos necesarios de nuestros pacientes", explica José Luis Herrera, gerente del Hospital de Obando.

Los usuarios temen no contar con un sitio idóneo para la atención básica.

“Es la única parte que tiene el pueblo para atención de uno y lo van a cerrar, ¿a dónde nos van a mandar?", manifiesta Robinson Carrillo, usuario del centro asistencial.

Por su parte el alcalde de Obando, Óscar Marino Carrillo, se refirió al tema: “Este hospital, que repito, la administración municipal le está dando recursos, también requiere el apoyo del gobierno departamental en cabeza de la doctora Dilian Francisca Toro”, señaló.

Hasta el momento no se ha podido ejecutar una obra de importancia en el hospital, esto debido a la falta de recursos que adeuda la EPS.