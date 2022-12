Hospital San Juan de Dios, a punto de colapsar en Cali por sobrecupo de pacientes

Foto: cortesía

Hasta en andenes, el Hospital San Juan de Dios ha tenido que atender a sus pacientes ante la alta demanda que desborda la capacidad de ocupación del centro asistencial, que ya está en el 100 %, según su director, Iván González.

El médico aseguró que a diario se atienden entre 60 y 80 pacientes, pero no hay camillas suficientes. “Nosotros no los devolvemos, están en el pasillo, pero tienen cuidados de enfermería, sus medicamentos y servicio médico”, dijo el director, al anotar que, pese a las difíciles condiciones de atención, no pueden sacarlos del hospital.

Asimismo, agregó que algunos pacientes, por voluntad propia, permanecen en el centro asistencial debido a que no tienen familia o red de apoyo y duermen hasta en el piso.

De igual forma, González indicó que en la morgue de la entidad se encuentran un total de 23 cuerpos que no han sido reclamados, al parecer, porque no tienen familiares.