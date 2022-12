Hospitales de Buga responden a informe que descartó violencia sexual a Dora Lilia

Luego de conocerse el dictamen de Medicina Legal, en el que se informó que el cuerpo de Dora Lilia Gálvez no presentaba signos de violencia sexual , el Hospital San José de Buga y Divino Niño, donde fue atendida, se pronunciaron.

"Nosotros nos tenemos que limitar a los hechos con los que llegó la paciente. Ella llegó con lesiones, desconocemos su origen, si fueron autoinfligidas, si fue por caída o un hecho violento”, afirmó Carlos Guillermo Sánchez, sugerente de Salud del Hospital San José de Buga.

Inicialmente, la mujer de 44 años que falleció el pasado 30 de noviembre fue llevada al Hospital Divino Niño, tras ser encontrada en grave estado de salud dentro de su casa el día 6 de dicho mes por cuenta de una presunta violación y empalamiento, según familiares.

“La persona llegó agredida a nivel de genitales, lesiones en cabeza, en tórax y en varias partes del cuerpo por cierta manipulación en el momento de la agresión física”, dijo en su momento Juan Carlos Herrera, gerente del Hospital Divino Niño.

Sin embargo, en un comunicado con fecha de este jueves 15 de diciembre, el Divino Niño señaló que Dora Lilia ingresó a esa institución en compañía de un familiar quien la encontró en muy mal estado general y no tenía información de lo sucedido, pero que se actuó conforme a las lesiones descritas en el examen físico.

“Los protocolos de atención de violencia contra la mujer se activan frente a la más mínima sospecha de violencia para proteger a la víctima. La correlación entre los hallazgos evidenciados al ingreso de la señora Dora Lilia Gálvez al Hospital Divino Niño y los hechos que ocasionaron dichos hallazgos médicos, le corresponderá a las entidades que adelantan las labores investigativas”, concluye el documento de este centro asistencial firmado por el gerente Herrera.

Por su parte y a través de un comunicado leído por el subgerente de Salud del Hospital San José de Buga, esta institución reiteró que Dora Lilia ingresó el 7 de noviembre remitida del Hospital Divino en estado inconsciente, un contexto de víctima de violencia sexual, de acuerdo la historia clínica de la remisión, y malas condiciones clínicas.

“Según la historia clínica de remisión, describen lesiones en diferentes partes del cuerpo, estigmas de trauma vaginal, traumatismos en la cabeza y la remiten porque la pacientes presente deterioro neurológico”, indica el documento.

El hospital dijo que se inició el tratamiento respectivo de las diversas lesiones, entre las cuales figuraban quemaduras en diferentes partes del cuerpo, cuyas causas no se pudieron conocer, pero que cicatrizaron totalmente.

“Por información recibida a través de Medicina Legal se confirmó que las quemaduras habían sido generadas por los componentes químicos que tienen las pinturas, la paciente se encontraba realizando reparaciones de pintura en la casa habitación donde fue encontrada”, señala el comunicado.

Respecto a las laceraciones vaginales descritas en la historia clínica del Hospital Divino Niño, el Hospital San José de Buga confirmó su presencia pero también enfatizó que se desconoce su origen.

“El equipo de ginecólogos de la Fundación (Hospital San José de Buga) descartó, desde el día 13 de noviembre de 2016, cualquier tipo de lesión en los órganos genitales internos (útero, anexos, vejiga o recto)”, agrega el documento.

En cuanto al empalamiento que también fue desestimado por Medicina Legal, el centro asistencial concluyó que “esta información nunca fue suministrada por personal de la Fundación Hospital San José de Buga y, por el contrario, se descartó cualquier tipo de lesión traumática en los órganos de la cavidad pélvica como consta en la evolución clínica del día 13 de noviembre de 2016”.

Dora Lilia Gálvez permaneció 22 días en cuidados intensivos en este centro hospitalario y se ofrecieron hasta 30 millones de pesos de recompensa por información que permitiera capturar a los culpables del supuesto ataque contra la mujer.