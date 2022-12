Huella imborrable: la pediatra colombiana asesinada en Boston trataba a cada niño como un hijo

La comunidad médica de esta ciudad de Estados Unidos está de duelo por la muerte de la médica vallecaucana Liña bolaños y su prometido, Richard Field.

Varios de sus compañeros se reunieron ante los medios de comunicación para exaltar sus cualidades personales y profesionales y rendirles un homenaje que consideran necesario a la memoria de dos grandes profesionales.

Su trabajo es salvar a otros, pero, en los últimos días, la comunidad médica del Hospital de Massachusetts ha tenido que darse ánimos a sí misma.

“Devastado. Estoy perdido. Somos una familia pequeña aquí”, dijo Christopher Hartnick, jefe de Otorrinolaringología Pediátrica.

No conciben trabajar sin Lina Bolaños, una de sus mejores anestesiólogas pediatras.

“Queremos que la gente sepa la gran persona que era, amable, compasiva, amorosa, solidaria”, afirmó Nancy Katzuba, enfermera quirúrgica.

Amable, solidaria y espiritual: así recuerdan a Lina Bolaños en el... La madre de la colombiana, que vive en España, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Facebook.

“Mi hermosa niña, nada ni nadie puede arrancarte de mi corazón. Te amo, te amo y te amaré hasta la eternidad”, escribió en la red social.

"Era un ángel en la tierra": familiar de médica vallecaucana... Por su parte, la familia de Richard Field emitió un comunicado.

“Queremos recordar a Richard y a Lina por lo que eran, no por la forma en que murieron, sino por su impacto en el mundo, en las vidas de quienes amaron, de aquellos que los amamos y de los pacientes que ellos cuidaron”, dice el documento.

Asimismo, Nita Sahani, jefe de anestesiología pediátrica, agregó que cada niño que Lina trató, "cada niño que cuidó era como: ‘Este es mi niño’”.

Mientras el sospechoso de cegarles la vida se recupera en un hospital de las heridas recibidas en un tiroteo con la Policía, estos médicos y enfermeras aseguran que no les interesa conocer sus motivos, tan sólo honrar a dos seres humanos que dejaron en ellos una huella imborrable.

Las nuevas pistas del asesinato de médica vallecaucana cuyo...