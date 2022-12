Hurtan costoso equipo de fotografía a reportero gráfico de importante medio en Cali

El hecho ocurrió durante cubrimiento a los ensayos para apertura de la Bienal de Danza. Ofrecen recompensa por información que conduzca a los elementos robados.

El equipo hurtado pertenece a Jorge Orozco, reportero gráfico de El País, quien señala que en la noche del lunes se encontraba tomando imágenes de algunos de los artistas que participarán en el certamen y, en cuestión de minutos, el maletín donde lo guardaba desapareció.

"Estaba tomando las fotos de uno de los grupos de baile. Cuando terminan, yo me acerco un poco a ellos para hacer una fotografía del grupo. En ese momento, descuido la maleta, hago la fotografía, cuando me devuelvo y miro hacia atrás, ya no estaba. La maleta se encontraba sobre la tarima, junto al bafle, lo que hicieron fue que alguien desde abajo la haló", cuenta Jorge.

Entre los elementos hurtados hay un monopié, radios transmisores, siete lentes, filtros, pilas para cámara y para flash. Todo estaba al interior de un maletín negro, en la carpa de producción donde se llevaban a cabo los ensayos.

El caso fue puesto en conocimiento de la Policía, que con el grupo de Sijín ya adelanta labores para dar con el paradero de los equipos y de los responsables del hurto. Cualquier información contactar al número 311 3531423.