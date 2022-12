HUV en Cali se declara en Ley 550 para afrontar crisis financiera

Foto: cortesía Orlando Vélez

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó este jueves 3 de marzo que, por decisión unánime de la junta directiva, el Hospital Universitario del Valle, HUV, se acogerá a la Ley 550 o de insolvencia.

Haber declarado al hospital en esta ley implica que no entraría en embargo y se dedicaría a pagar más de $93 millones que debe a los proveedores, trabajadores y demás entidades.

“Se tomó la decisión para que el HUV pueda prestar un servicio con mejor calidad a los pacientes. No vamos a tener embargos, situación que no ha dejado funcionar al hospital porque no deja que se le pague a los trabajadores y agremiaciones. Queremos que se pueda trabajar en un lugar donde a los trabajadores se les pague sus salarios y se puedan comprar insumos para los pacientes”, indicó la Gobernadora.

Toro entregó un parte de tranquilidad frente a las prácticas que realizan los estudiantes de medicina y a los trabajadores, que no serán retirados. Al contrario, les pagarán los cuatro meses que les adeudan.

“El hospital seguirá funcionando normalmente, la atención continúa sin problema. Lo que va a cambiar es una estructura financiera, la Gobernación del Valle va a garantizar $93 mil millones en siete años para pagarle a los proveedores”, agregó la mandatario departamental.

Al acogerse a esta ley, las decisiones judiciales contra el centro hospitalario se congelan, es decir, no podrá generar pagos, arreglos, compensaciones y transacciones de ninguna clase. Además, no podrá efectuar operaciones que no sean las necesarias para evitar la parálisis del servicio.

Frente a la decisión, el Presidente de Sintrahospiclínicas dijo que rechazan la medida, pues como sus miembros lo plantearon, no mejorará la situación, sino que, con el tiempo, esta provocará el cierre del hospital.

“La decisión la rechazamos porque la Gobernadora es muy sutil para decir mentiras, nosotros estamos atendiendo, nunca se ha cerrado, lo que sucede es que la negligencia del Ministerio, de la Gobernación y del Municipio no han hecho posible que llegue dinero”, aseguró Jorge Rodríguez, presidente de Sintrahospiclínicas.

Los trabajadores sindicalizados del HUV protestaron a las afueras del edificio mediante el bloqueo de la calle 5, lo cual generó problemas de movilidad y afectó el servicio del Sistema de Transporte Masivo, MIO.

Luego de 30 minutos el servicio en dichas estaciones se normalizó, según informó Metrocali.