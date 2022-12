HUV en Cali todavía espera atención de Gobierno Nacional, recursos aún no llegan

Foto: Cortesía Orlando Vélez

La crisis en el Hospital Universitario del Valle es caótica, comunidad médica y trabajadores dicen que los recursos prometidos por el Ministerio de Salud no han ingresado, por lo que no hay dinero para comprar jeringas, suero, medicamentos, alcohol, entre otros insumos. El pasado viernes debieron llegar 1500 millones de pesos, pero la entidad aún los espera.

“Hoy el HUV está abierto por los trabajadores y estudiantes de la Univalle quienes intentan brindarle atención a los que llegan porque si fuese por diligencia del Gobierno Nacional y departamental este ya estaría cerrado”, manifestó Jorge Rodríguez, presidente de Sintrahospiclínicas.

“Lamentablemente son solo anuncios, llevan más de cuatro meses notificando la llegada de recursos que no llegan, el Gobernador del Valle y el Secretario de Salud departamental siguen dilatando esto”, agregó Rodríguez.

Además, los trabajadores insistieron en que el hospital no estará en condiciones para atender la demanda histórica que se registra durante la Feria de Cali y la temporada de fin de año.

“Es irresponsable que nosotros estemos pensando en una Feria de Cali y actos multitudinarios cuando no tenemos el hospital estabilizado. El sindicato lo dijo, si para octubre no hay estabilidad en el HUV lo más sano para Cali y el Valle del Cauca es que no haya feria. Si en este momento hubiera una intoxicación masiva o accidente grave, el hospital no está en condición de atender ni a 20 pacientes”, puntualizó el Presidente de Sintrahospiclínicas.

El Director del HUV reconoció la preocupación de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Cali que hace más de un mes aseguraron que si el hospital no garantiza la operación en sus servicios básicos no debería realizarse la Feria de Cali, aunque dice que la entidad viene preparándose para el evento y que con la entrada de recursos de esta semana se podría solventar la situación en diciembre.

“Estos son planes que se han hecho tradicionalmente y estamos preparados. Con los recursos que nos llegan esta semana, ojalá se hagan efectivos los $1.500 millones para banco de sangre y laboratorio, tenemos una buena parte de los insumos para hacerle frente a la Feria. Cada día trae su afán, creo que si en los próximos 15 días los recursos comienzan a ser visibles, reales y tangibles, eso no va a pasar”, aseguró Jairo Corchuelo, director del HUV.

Respecto a versiones que circulan en redes sociales sobre la muerte de pacientes por falta de insumos, el funcionario desmintió esa información.

“Este es un hospital de urgencias, donde atendemos pacientes que llegan bastante críticos. Muchos los logramos salvar, otros, por la misma condición, resulta difícil, pero no se puede decir que, por falta de medicamentos, han fallecido personas”, dijo Corchuelo, al enfatizarque "lo que dicen en redes sociales es totalmente falto a la verdad".

Sintrahospiclínicas no acepta propuesta de insolvencia

Frente a la propuesta de la gobernadora electa del departamento, Dilian Francisca Toro, quien ve viable que el HUV se acoja a la Ley 550 de insolvencia , el Presidente de Sintrahospiclínicas aseguró que esta medida liquidaría al hospital.

“Que respete el trabajo que hemos realizado durante estos últimos cuatro meses porque decir hoy que lo mejor es meter al hospital en Ley de insolvencia económica es llevarlo a la liquidación. Mejor busquen la forma de pagar los recursos que se le deben al hospital, que son más de $180 mil millones”, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Toro aseguró que, desde que resultó electa, se están haciendo todos los esfuerzos, pero sostuvo que "los recursos no se consiguen de un día para otro. Eso es un proceso".

Estudiantes de Univalle reanudarán clases

Este martes se conoció que todas las facultades de la Universidad del Valle, excepto la de Salud, que se encuentran en paro desde hace siete semanas, reanudarán clases el próximo 17 de noviembre.

Según la líder estudiantil, Marcel Urrea, los estudiantes irán hasta la segunda semana de febrero para recuperar el tiempo que se ha perdido.