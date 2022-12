HUV realizó primera cirugía exitosa para combatir síntomas del párkinson en Cali

Foto: cortesía HUV

El grupo de neurocirujanos del Hospital Universitario del Valle, HUV, realizó su primera cirugía exitosa de estimulación cerebral profunda a una caleña de 61 años, quien llevaba 15 años soportando los rigores del párkinson.

“Físicamente me siento bien, anímicamente fenomenal, aunque hay momentos en que me quedo en 'stand by', pero me siento muy bien. Le doy gracias a Dios primero que todo y a los médicos”, aseguró Isabel Cristina Ontaneda, paciente intervenida quirúrgicamente.

Los temblores, la rigidez y la inestabilidad, obligaron a esta caleña a cerrar su restaurante, negocio con el que se sostenía económicamente, por lo que se decidió y se sometió a la operación en el HUV.

Óscar Andrés Escobar, especialista en neurocirugía funcional del hospital, recordó que fue seleccionada una paciente con enfermedad de Parkinson severa, muy deteriorada en su calidad de vida y en su capacidad de funcionamiento diario en sus actividades básicas de vida.

“Básicamente lo que se ha hecho con este procedimiento es una estimulación cerebral profunda para enfermedad de párkinson, para lo cual se han implantado dentro de su cerebro electrodos conectados a una pila. Esencialmente lo que se ha hecho es generar un marcapaso cerebral que lo que hace es combatir la corriente mala que se produce dentro del cerebro por la enfermedad y generar una corriente más adecuada para poder mejorar su capacidades su calidad de vida y su funcionalidad”, dijo el especialista y docente de la Universidad del Valle.

Este procedimiento marca el inicio de un avance científico para el hospital y le abrió la oportunidad a pacientes con Parkinson y otros tipos de movimiento anormal, dolor crónico complejo, espasticidad, trastornos de esfínteres e incluso para trastornos psiquiátrico.

“Es un procedimiento que se realiza en el mundo y en el país, en los centros de especializados y con tecnología de punta. Ahora podemos decirle a la comunidad científica de la ciudad y a las entidades de salud del país y de la región que en el HUV se puede hacer estimulación cerebral profunda, se puede hacer con toda la calidad, con excelentes resultados”, dijo el neurocirujano.

El jefe del Servicio de Neurocirugía del HUV, Miguel Velásquez, recordó que el hospital cuenta con un servicio de neurocirugía supremamente importante a nivel local y nacional en el que se brinda servicio a pacientes con lesiones cerebrales y de columna de alta complejidad.

“La importancia que tiene no es solo para el hospital, sino para la comunidad, pues hay un sinnúmero de pacientes que sufren de esta enfermedad y que por su razón económica no han podido solucionarlo, pero ya el hospital está en condición de brindárselo”, dijo Velásquez.

Con los resultados de la cirugía los más felices son los familiares de Isabel Cristina, quien ahora recobró su independencia.

“Para ella, el párkinson era terrible, para nosotros un dolor infinito verla postrada. Entrábamos al Hospital Departamental en silla de ruedas y mi mamá muy enferma, ahora desde la calle quinta venimos caminando. Para nosotros es una satisfacción grandísima y estamos muy contentas”, concluyó Fernanda Vergara, hija de la paciente.