¿Iba ebrio? Servidor público se negó a prueba de alcoholemia tras al parecer arrollar a motociclista

Un video difundido en redes sociales muestra lo sucedido en este caso que compromete al secretario de Gobierno de un municipio del Valle del Cauca.

La grabación ciudadana relaciona a Mario Alberto López, secretario de Gobierno de Trujillo, noroccidente del departamento, con un accidente de tránsito en el que resultó atropellado un motociclista.

Lo grave de la denuncia sería que el funcionario, quien se movilizaba en compañía de otro hombre en una camioneta blanca, estaría bajo los efectos del alcohol.

El motociclista implicado en el hecho también asegura que el secretario intentó fugarse del lugar y que no quiso buscar la manera de practicarse la prueba de alcoholemia que él y sus familiares le estaban exigiendo.

“Veníamos en la moto, nos atropelló y trató de volarse porque venía ebrio. No quiso practicarse la prueba de alcoholemia. Le dijimos que trajéramos a un agente de tránsito de Tuluá, pero tampoco”, contó Adrián Arango, motociclista atropellado.

Al sitio llegó la inspectora de Policía y uniformados de la institución, quienes buscaron que López fuera a un centro asistencial a realizar el debido proceso, lo que implica una prueba de sangre que corroboraría si dicha persona tiene alcohol en su torrente sanguíneo.

El secretario se negó al procedimiento, desconociendo las competencias de la inspectora y pidiendo que vinieran las autoridades de tránsito adecuadas que deben provenir de otro municipio.

“Además, dijo que la señora inspectora y los señores agentes no eran las personas indicadas para este caso”, agregó Arango.







Luego de esto, López ofreció pagar los daños de la moto, aparentemente con la intensión de no realizar la prueba de alcoholimetría.

Ante esta situación, Noticiascaracol.com intentó comunicarse con el funcionario involucrado en este hecho, pero no fue posible establecer contacto.

El motociclista sufrió lesiones menores en uno de los costados de su cuerpo y presentará las denuncias correspondientes sobre el caso.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Alcaldía de Trujillo, este municipio no cuenta con agentes de tránsito, por ende, no hay quien realice pruebas de alcoholemia.

La inspectora, una licenciada en ciencias sociales, fue nombrada con funciones de policía y ejerce algunas labores de tránsito municipal.

El episodio ocurrió el pasado 8 de septiembre pasadas las 7:00 p. m. en una reconocida esquina de esta localidad del Valle del Cauca.