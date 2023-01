ICA lanzó alerta por presencia de influenza equina en estos ocho departamentos de Colombia

Valle del Cauca y Cauca son dos de las regiones donde las entidad identificó casos de esta enfermedad.

Tras tomar cerca de 1.500 muestras en 14 departamentos de Cauca, el Instituto Colombiano Agropecuario confirmó casos de influenza equina en 49 predios de ocho departamentos.

En el Cauca, hay casos positivos en siete predios de cuatro localidades, mientras que en el Valle del Cauca ya hay 13 municipios afectados.

“En los municipios de Jamundí y Palmira, ya diagnosticados. En el resto de los municipios, la presentación de la enfermedad es exactamente igual y estamos esperando que nos confirmen definitivamente la presencia del virus”, dijo Pablo Arboleda, veterinario del ICA en el Valle.

Los otros departamentos del país donde hay casos de influenza equina son Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Tolima y Atlántico.

Las autoridades prohibieron las cabalgatas y la movilización de animales por las zonas afectadas, además que dieron otras recomendaciones.

“Primero que todo, no mover a los animales enfermos, separarlos de los sanos y desinfectar los vehículos donde movieron a los caballos”, dijo Arboleda.

La secretaria de Agricultura del Valle del Cauca, Rubiela González, informó que cualquier evento con equinos programado para este fin de semana en el departamento no podrá llevarse a cabo.

“Al final se ve afectada la productividad y economía del departamento, lamentablemente, a pesar de la programación que hay, no podemos permitir que se lleven a cabo estos eventos. Es un tema sanitario y debemos acatar las recomendaciones”, dijo.

Los expertos aclararon que la influenza equina no causa la muerte de los animales y tampoco se transmite a los humanos.