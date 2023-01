ICBF asume custodia de niños venezolanos que son explotados para pedir dinero en semáforos de Cali

En medio de la crisis que afrontan los ciudadanos del vecino país en Colombia, muchos han tenido que separarse de sus hijos debido a la intervención de las autoridades.

Angustiada, Yusneily Martínez cuenta que su pequeña llevaba cinco días con fiebre, y la llevó al Hospital Universitario del Valle, donde asegura que la atendieron y detectaron una infección urinaria, pero sus problemas más graves comenzaron después que le dieron de alta.

“No podía salir con la niña fuera del hospital porque me tenían como una presa en el hospital”, señala.

En la portería del centro asistencial había una nota de la trabajadora social.

Tras un procedimiento, la pequeña quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“La niña no está golpeada, no está maltratada, la niña está bien cuidada, y ellos no tenían por qué haberle quitado la niña”, dice Francy Teherán, abuela de la menor.

Un drama similar vive Eglenys Pulgar, a quien le retiraron la custodia de sus hijos de 2, 7, 9 y 11 años. Ella dice que se siente engañada.

“Nosotros iniciamos la ruta y al hacerlo compulsamos copias a las entidades pertinentes para que determinen si efectivamente ese procedimiento está acorde a lo que establece la Constitución y la ley”, añade el funcionario.

Mientras se resuelven los procesos de restitución de derechos a los menores, los venezolanos enviaron un mensaje a su gobierno.

"Señor presidente, queremos que deje su cargo por favor, y así volver a nuestro país”.