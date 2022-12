Impactante relato de mujer que fue arrastrada por avalancha en Mocoa y ahora se recupera en Popayán

En el Hospital San José fue habilitado un hogar de paso para familiares de pacientes que llegaron remitidos desde la capital del Putumayo, por la tragedia.

Desde Popayán, María Aleida Jipa Narváez relató que, cuando intentaba trepar una pared hasta un tercer piso, esta se vino abajo y fue arrastrada más de 200 metros por la avalancha en Mocoa.

“Me acuerdo que yo iba como por debajo de la tierra y sentí que el agua me jalaba”, contó la mujer.

Con las últimas fuerzas que le quedaban y sin saber que había perdido a su esposo, María Aleida empezó a salir de entre los escombros.

“Saqué la mano y sentí como frío y entonces sabía que era aire, me fui subiendo por la pared. Luego sentí otra cosa que me apretó duro y como pude saqué la cabeza”, agregó la sobreviviente de la catástrofe.

Como ella, otras diez víctimas de la avalancha en Putumayo se recuperan de sus heridas en el Hospital San José de Popayán.

“La evolución de nuestros pacientes es muy positiva, son pacientes que ya están estables”, aseguró Derly Delgado, gerente del hospital.

Paramédicos de Cali viajaron a Mocoa para llevar ayudas y apoyar... En el centro asistencial fue habilitado un hogar de paso para atender a las familias que acompañan a los heridos por esta emergencia.

“La arrastró cuatro cuadras, perdió a su compañero, fue muy terrible, está muy estropeada y comió mucho lodo. El hospital nos está apoyando, los médicos, las enfermeras”, manifestó María Orjuela, mamá de una de las pacientes trasladadas desde Mocoa.

Desde Popayán, familiares hicieron un llamado a las empresas de telefonía celular para que exonere del pago de este servicio a las víctimas de esta tragedia.

“Que por favor no corten las líneas de celular a la gente que no ha pagado, en una tragedia que estamos viviendo tan horrible, no es justo que les corten las líneas”, dijo María Patricia López, familiar de herido.

El último de los 11 pacientes que están en la capital de Popayán fue intervenido quirúrgicamente y está fuera de peligro.