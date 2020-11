Impactante relato: Melina Ramírez denunció que viene siendo víctima de acoso hace más de un año

A través de un extenso video que publicó en su cuenta de Instagram, Melina Ramírez denunció que desde hace más o menos un años y dos meses viene siendo víctima de acoso por parte de un “grupo de niñas”, que aparentemente eran fans y pasaron a tener sentimientos de rabia y odio.

“Trataba de no pararles bolas, pero fue tomando fuerza al punto que me empezaron a amenazar de muerte, que iban a atentar contra mi integridad física, que me iban a rayar como una cebra, un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar”, dijo.

Melina aseguró que, durante muchos meses de permanecer silencio, le escribieron cosas muy fuertes que la lastimaron. “Me llegaron a decir cosas como que me diera cáncer en los ovarios y así no volver a traer hijos al mundo”.

Dijo que estas personas la han estado atacando ante cualquier publicación que ella hace y también han aprovechado para difamarla e inventarle cosas que muchos creyeron, debido a que no salía a desmentirlas porque “tenía mucha rabia y dolor”.

“Estas niñas contactaron a revistas de chismes y medios de chismes que cualquier noticia les sirve para generar polémica. Estos se prestaron sin saber qué había detrás. Ningún medio se tomó el tiempo de llamar a la fuente, que era yo, para ver si la historia era así”, sostuvo.

Melina anotó que atravesó por un proceso interno “durísimo” y que le costó asimilar, pero que ahora puede hablar del tema, que está en manos de las autoridades.

“Esto fue escalado al Gaula y a la Fiscalía y por eso estoy haciendo este video. Mi grupo de investigadores y abogados me pidieron que lo haga público ya”, afirmó.

Asimismo, la también exreina del Valle del Cauca dijo que cuando se logre “la captura de estas niñas” contará más detalles del caso.

“No puede quedar así y ya. Las redes sociales no pueden ser un lugar donde las personas hacen daño y no pasa nada”, concluyó.